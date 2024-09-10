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10:20, 10 сентября 2024Спорт

Российские паралимпийцы столкнулись с проблемой при возвращении с Игр-2024

Самолет с российскими паралимпийцами не смог приземлиться в аэропорту Внуково

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Российские спортсмены столкнулись с проблемой при возвращении с Паралимпийских игр-2024 в Париже. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Самолет с паралимпийцам не смог приземлиться в столичном аэропорту Внуково. Он кружил над закрытой из-за атаки беспилотников авиагаванью, после чего был перенаправлен в Шереметьево. Однако после приземления турецкие авиалинии не смогли договориться с аэропортом о высадке пассажиров. В итоге самолет дозаправили, он вылетит обратно во Внуково.

На Паралимпиаду в Париже были допущены 88 российских спортсменов в нейтральном статусе. Они завоевали 64 награды, из них 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые медали. Выступавшая под нейтральным флагом команда заняла восьмое место в медальном зачете.

Паралимпиада проходила в столице Франции с 28 августа по 8 сентября.

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