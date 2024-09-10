Силы ПВО сбили летевший на Москву беспилотник

Собянин: ПВО сбили летящий на Москву БПЛА в городском округе Люберцы

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку летевшего на Москву беспилотника, аппарат был сбит в городском округе Люберцы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

«Силами ПВО Минобороны в городском округе Люберцы отражена атака беспилотника, летевшего на Москву», — уточнил городской глава. По его словам, на месте падения обломков, по предварительной информации, разрушений и пострадавших не последовало, на место прибыли экстренные службы.

В ночь на воскресенье, 1 сентября, произошла самая мощная атака украинских беспилотников по российской территории. По информации Минобороны, ПВО уничтожили и перехватили 158 дронов над 15 регионами.

Два беспилотника были уничтожены над территорией нефтеперерабатывающего завода в Капотне, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Ночью и утром столичные аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский приостанавливали свою работу.