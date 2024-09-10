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04:01, 11 сентября 2024Экономика

Кевин Спейси пожаловался на угрозы со стороны покупателя своего дома

Актер Кевин Спейси обвинил покупателя своего особняка в запугивании

Фото: Susannah Ireland / Reuters

Голливудский актер Кевин Спейси пожаловался на издевательства и угрозы. В этом звезда обвиняет нового владельца собственного дома, пишет Baltimore Banner.

Особняк артиста в Балтиморе был выставлен на торги в июле из-за просрочки по ипотеке. Сам аукцион адвокаты Спейси называют «фиктивным», ссылаясь на то, что хозяина не уведомили о продаже, а поместье ушло по заниженной стоимости. Лот оценили в 3,24 миллиона долларов (295 миллионов рублей), при том, что сам Спейси заплатил за него на 2 миллиона больше.

Вдобавок, как утверждают юристы, покупатель — инвестор Сэм Асгари — запугивал актера, чтобы поскорее выжить его из дома. Как сообщается, новый собственник объявил дом заброшенным, чтобы вынудить Спейси покинуть дом как можно раньше. Угрозы не прекратились и после того, как жилец, уверяет знаменитость. Теперь звезда «Подозрительных лиц» и «Красоты по-американски» требует отменить сделку и вернуть дом в продажу по справедливой цене. Ответчик считает, что этим иском Спейси лишь пытается выиграть время и пожить в особняке за его счет.

Предметом разногласий стала роскошная пятиэтажная усадьба на берегу моря. На 830 метрах разместились пять спален и семь ванных. Будущий хозяин поместья также сможет похвастаться домашним кинотеатром и персональным лифтом. Также в его распоряжении окажется гараж на четыре машины и выход к пирсу. Здесь Спейси жил больше семи лет, в том числе и во время судебных разбирательств по делу о сексуальных домогательствах.

В июле 2023 года Лондонский суд присяжных оправдал Кевина Спейси в сексуальных преступлениях. Обвинения в домогательствах в отношении четырех мужчин касались событий с 2004 по 2013 год, когда Спейси работал худруком в лондонском театре Old Vic. Артист отказался признать вину.

Впоследствии Спейси снова обвинили в домогательствах. Утверждалось, что в 2016 актер несколько раз домогался массажиста и предлагал ему деньги за сексуальные услуги. Теперь, по признанию артиста, из-за судебных издержек он оказался на грани банкротства.

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      Виктория Клабукова
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