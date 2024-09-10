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19:50, 10 сентября 2024Спорт

«Спартак» объявил о переходе 26-летнего португальского вингера

«Спартак» подписал контракт с 26-летним португальским вингером Мангашем

Фото: Miguel Pereira / Global Imagens / Globallookpress.com

Московский «Спартак» объявил о переходе 26-летнего португальского защитника Рикарду Мангаша. Об этом сообщается на сайте клуба.

Контракт с футболистом подписан на два года. Сумма трансфера, по неофициальным данным, оценивается в два миллиона евро.

В нынешнем сезоне Мангаш играл за «Виторию Гимарайнш». В десяти матчах он забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Помимо этого, вингер выступал португальские клубы «Авеш» и «Боавишта», а также за французский «Бордо».

Ранее стало известно о переходе бывшего нападающего «Спартака» Квинси Промеса в клуб второго дивизиона ОАЭ. 32-летний футболист подписал контракт с «Юнайтед» из Дубая.

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      Илья Костин
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