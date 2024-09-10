Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:01, 10 сентября 2024Экономика

США накрыло волной одного вида банкротств

S&P Global: число корпоративных банкротств в США дошло до максимума

Фото: PaeGAG / Shutterstock / Fotodom

За восемь месяцев 2024 года в США количество корпоративных банкротств стало максимальным (для данного периода) за четыре года. Об этом со ссылкой на расчеты S&P Global Market Intelligence сообщило «Интерфакс».

Всего с января по август насчитали 452 банкротства. Впрочем, это все равно ниже значений 2020 года, когда этот показатель достигал 466. Уточняется, что три компании, которые обратились в суд по банкротствам в последний месяц лета, задолжали больше одного миллиарда долларов.

Главными проблемами, с которыми сталкиваются американские компании в 2024 году, аналитики S&P Global называют высокие процентные ставки и геополитическую неопределенность.

Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил о стремительном банкротстве США. Он напомнил, что процентные платежи по госдолгу стали больше, чем оборонный бюджет.

Кроме того, есть данные, что на Западе все больше компаний, развивающих экологически чистые технологии, или закрываются, или с трудом остаются на плаву. Их положение становится все более плачевным из-за высоких процентных ставок, задержек в получении федеральных налоговых льгот, а также все более слабого притока прямых инвестиций.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Луцюк
      Обсудить
      Последние новости

      «Надежды обнулились». Военкор разочаровался в Алаудинове после его рассказа о драке чеченцев и привел в пример Сталина

      Российскую блогершу задержали в Москве с наркотиками в трусах

      Шмыгаль заявил о получении советского энергооборудования от Европы

      Названы подходящие для новоселья варианты подарков

      Российскому гребцу попытаются вернуть отнятое золото чемпионата мира

      Суд оштрафовал «Кинопоиск» за пропаганду нетрадиционных отношений

      Рогов заявил о превращении Украины в полигон для подготовки террористов

      Туристы в шутку поучаствовали в массовых протестах в Индонезии и были депортированы

      Huawei анонсировала складывающийся втрое смартфон

      Разработчик автомобиля Aurus заказал лимузин Mercedes-Benz

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше