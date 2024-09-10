США накрыло волной одного вида банкротств

S&P Global: число корпоративных банкротств в США дошло до максимума

За восемь месяцев 2024 года в США количество корпоративных банкротств стало максимальным (для данного периода) за четыре года. Об этом со ссылкой на расчеты S&P Global Market Intelligence сообщило «Интерфакс».

Всего с января по август насчитали 452 банкротства. Впрочем, это все равно ниже значений 2020 года, когда этот показатель достигал 466. Уточняется, что три компании, которые обратились в суд по банкротствам в последний месяц лета, задолжали больше одного миллиарда долларов.

Главными проблемами, с которыми сталкиваются американские компании в 2024 году, аналитики S&P Global называют высокие процентные ставки и геополитическую неопределенность.

Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил о стремительном банкротстве США. Он напомнил, что процентные платежи по госдолгу стали больше, чем оборонный бюджет.

Кроме того, есть данные, что на Западе все больше компаний, развивающих экологически чистые технологии, или закрываются, или с трудом остаются на плаву. Их положение становится все более плачевным из-за высоких процентных ставок, задержек в получении федеральных налоговых льгот, а также все более слабого притока прямых инвестиций.