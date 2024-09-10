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18:04, 10 сентября 2024Россия

Стало известно о связи с шоу-бизнесом жертвы атаки украинского БПЛА в Подмосковье

Shot: жертва удара БПЛА ВСУ в Подмосковье — сотрудница охранявшего звезд ЧОП

Фото: Пелагия Тихонова / АГН «Москва»

Жертва удара беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Подмосковье — сотрудница охранявшего звезд частного охранного предприятия (ЧОП). О связи россиянки с шоу-бизнесом стало известно из публикации Telegram-канала Shot.

В свою очередь, портал V1.RU сообщает, что сотрудница ЧОП работала в Большом театре.

Как сообщалось ранее, во время ночной атаки БПЛА ВСУ были серьезно повреждены многоквартирные дома в подмосковном Раменском. Пострадали восемь человек.

Одного из пострадавших доставили в реанимацию НИИ имени Склифосовского.

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      Марк Леонов
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