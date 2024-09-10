Трамп в шутку допустил возвращение Байдена в президентскую гонку

Трамп пошутил о возвращении Байдена в президентскую гонку в США

Бывший американский лидер и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп пошутил о возвращении нынешнего главы государства Джо Байдена в президентскую гонку на фоне падения рейтингов его преемницы, вице-президента Камалы Харрис. Слова политика приводит издание The Hill.

«Ее рейтинги начинают падать. Кого они собираются выдвинуть следующим? Как насчет возвращения Байдена?» — написал Трамп в социальной сети Truth Social.

21 июля Джо Байден вышел из предвыборной гонки, призвав своих сторонников поддержать кандидатуру Камалы Харрис. Байден пообещал, что останется на посту главы государства до конца своего срока и сосредоточится на выполнении своих обязанностей.

Согласно результатам последнего общенационального опроса New York Times-Siena College, Дональда Трампа поддерживает 48 процентов избирателей, а его соперницу Камалу Харрис — 47 процентов.