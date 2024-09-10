Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:22, 10 сентября 2024Мир

Трамп в шутку допустил возвращение Байдена в президентскую гонку

Трамп пошутил о возвращении Байдена в президентскую гонку в США

Фото: Jonathan Drake / Reuters

Бывший американский лидер и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп пошутил о возвращении нынешнего главы государства Джо Байдена в президентскую гонку на фоне падения рейтингов его преемницы, вице-президента Камалы Харрис. Слова политика приводит издание The Hill.

«Ее рейтинги начинают падать. Кого они собираются выдвинуть следующим? Как насчет возвращения Байдена?» — написал Трамп в социальной сети Truth Social.

21 июля Джо Байден вышел из предвыборной гонки, призвав своих сторонников поддержать кандидатуру Камалы Харрис. Байден пообещал, что останется на посту главы государства до конца своего срока и сосредоточится на выполнении своих обязанностей.

Согласно результатам последнего общенационального опроса New York Times-Siena College, Дональда Трампа поддерживает 48 процентов избирателей, а его соперницу Камалу Харрис — 47 процентов.

Что думаешь? Оцени!
      Лина Пивоварова
      Обсудить
      Последние новости

      Российские бойцы заявили о контроле ВСУ над небом в зоне СВО. Они призвали в десятки раз увеличить выпуск дронов

      В известных ресторанах Москвы нашли тараканов и нарушение санитарных норм

      Молодой мужчина почти лишился возможности ходить из-за гниющих ног

      Жителя Мелитополя осудили за призывы к сбору сведений о дислокации Российской армии

      Пассажиры застряли на улице у аэропорта Москвы после атаки БПЛА и попали на видео

      Байден решил наложить вето на проект финансирования правительства

      В России сообщили о случаях насильственного вывоза мужчин на Украину из Курской области

      Алаудинов оскорбил участников драки с чеченцами в Анапе

      Блогерша Катя Клэп снялась в образе в стиле 90-х для рекламы

      В работе Telegram произошел сбой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше