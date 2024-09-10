В Махачкале у пациентки остановилось сердце во время операции на носу

В Махачкале во время операции у россиянки остановилось сердце из-за утаенной от врачей детали. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По информации издания, девушка пришла в клинику пластической хирургии, чтобы врачи сделали ей операцию по изменению формы носа. Однако перед тем, как анестезиолог ввел ей препарат, россиянка не сообщила специалисту, что до ринопластики лечила зубы. В результате у пациентки началась аллергическая реакция, и медики не смогли спасти девушку.

В свою очередь, издание Baza отмечает, что пластический хирург даже не успел начать операцию — сердце пациентки остановилось вскоре после введения анестезии.

Ранее сообщалось, что россиянка месяц пробыла в коме после гинекологической операции перед ЭКО. Мать пострадавшей утверждает, что это произошло, так как медики во время операции повредили кишечник ее дочери.