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14:37, 10 сентября 2024Россия

У россиянки остановилось сердце из-за утаенной от врачей детали

В Махачкале у пациентки остановилось сердце во время операции на носу

Фото: Freepik

В Махачкале во время операции у россиянки остановилось сердце из-за утаенной от врачей детали. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По информации издания, девушка пришла в клинику пластической хирургии, чтобы врачи сделали ей операцию по изменению формы носа. Однако перед тем, как анестезиолог ввел ей препарат, россиянка не сообщила специалисту, что до ринопластики лечила зубы. В результате у пациентки началась аллергическая реакция, и медики не смогли спасти девушку.

В свою очередь, издание Baza отмечает, что пластический хирург даже не успел начать операцию — сердце пациентки остановилось вскоре после введения анестезии.

Ранее сообщалось, что россиянка месяц пробыла в коме после гинекологической операции перед ЭКО. Мать пострадавшей утверждает, что это произошло, так как медики во время операции повредили кишечник ее дочери.

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      Марк Леонов
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