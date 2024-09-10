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12:24, 10 сентября 2024Экономика

В Дании усугубились проблемы с провозом российской нефти

Bloomberg: танкеры с российской нефтью представляют все большую угрозу для Дании

Фото: Axel Schutt / Ritzau Scanpix / Reuters

Страхи по поводу возможных аварий танкеров, перевозящих российскую нефть, у берегов Дании нарастают, потому что уже каждое пятое судно из российского теневого флота совершает проход через датские проливы без лоцмана. Об этом со ссылкой на данные некоммерческой организации Danwatch, занимающейся журналистскими расследованиями, сообщает Bloomberg.

Главной проблемой остается состояние судов, которые используют российские компании. Они плохо обслуживаются, имеют сомнительную страховку, а также слишком старые, многим из них уже пора на металлолом. Тем не менее число случаев, когда танкеры отказываются от услуг специалистов, знающих местные воды, становится все больше.

Три из пяти судов с российской нефтью, вышедших из портов Балтийского моря в мае, июне и августе, можно отнести к теневому флоту. В первом квартале 2023 года в него входили только два из пяти судов. При этом год назад от лоцмана отказывалось только каждое 20-е судно.

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Как отмечает агентство, такая ситуация свидетельствует о неспособности Дании справиться с угрозами на фоне того, что договор о свободе судоходства от 1857 года не делает наем лоцмана обязательным. Международные организации рекомендуют использовать их, но ответственности за пренебрежение такими рекомендациями нет.

Лоцманы, которые согласились поделиться информацией, говорят, что суда российского флота находятся в очень плохом состоянии, экипажи вынуждены работать на чрезвычайно старом оборудовании, ухудшающем управление. При этом многие танкеры, которые проходят через проливы, отказываются отвечать на сообщения или с ними невозможно поддерживать адекватную коммуникацию.

В июне глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил, что российский теневой флот танкеров опасен для окружающей среды, из-за чего страна ищет способ ограничить их проход через свои проливы.

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      Платон Щукин
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