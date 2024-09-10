Житель Подмосковья оценил мощность взрыва атаковавшего его город беспилотника

Житель Коломны рассказал о мощном взрыве в городе из-за беспилотника

Житель подмосковной Коломны оценил мощность взрыва атаковавшего город украинского беспилотника. С мужчиной побеседовали журналисты телеканала «360».

В ночь на 10 сентября украинские войска атаковали Подмосковье. В различных районах области было сбито 14 дронов.

Очевидец описал взрыв как «приличный». После него сработала сигнализация припаркованных рядом с местом происшествия автомобилей, пояснил он.

Мужчина подчеркнул, что слышал только один взрыв. При этом другая жительница Коломны рассказала журналистам телеканала о серии громких хлопков. Она также назвала время, когда слышала громкие звуки: в 4:30 и 5:44.

Всего в ночь на 10 сентября украинские войска выпустили по России больше ста беспилотников. Минобороны отчиталось об уничтожении 144 дронов. Ровно половина из них была сбита над Брянской областью.