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12:02, 10 сентября 2024Россия

Житель Подмосковья оценил мощность взрыва атаковавшего его город беспилотника

Житель Коломны рассказал о мощном взрыве в городе из-за беспилотника
СюжетВзрыв в Подмосковье

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Житель подмосковной Коломны оценил мощность взрыва атаковавшего город украинского беспилотника. С мужчиной побеседовали журналисты телеканала «360».

В ночь на 10 сентября украинские войска атаковали Подмосковье. В различных районах области было сбито 14 дронов.

Очевидец описал взрыв как «приличный». После него сработала сигнализация припаркованных рядом с местом происшествия автомобилей, пояснил он.

Мужчина подчеркнул, что слышал только один взрыв. При этом другая жительница Коломны рассказала журналистам телеканала о серии громких хлопков. Она также назвала время, когда слышала громкие звуки: в 4:30 и 5:44.

Всего в ночь на 10 сентября украинские войска выпустили по России больше ста беспилотников. Минобороны отчиталось об уничтожении 144 дронов. Ровно половина из них была сбита над Брянской областью.

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      Алан Босиков
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