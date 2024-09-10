Жители российского города поехали в автобусе под зонтами

В автобусе Калининграда протекла крыша

Жителям Калининграда приходится ездить в автобусе с протекающей крышей под зонтами. Об этом сообщает Telegram-канал Amber Mash.

На опубликованных кадрах видно, что пара пассажиров сидят в автобусе под большим черным зонтом, по которому стекает вода.

Ранее автобусы буквально затопило из-за дождей в Санкт-Петербурге. На опубликованных в сети кадрах видно, что транспортное средство залило так, что скрытым под грязной водой оказался весь пол. Сидящим пассажирам приходилось поджимать ноги, чтобы не промокнуть.

Ранее в Новосибирске школьники обрадовались залившей автобус дождевой воде. На опубликованном ролике фонтан воды бьет прямо из-под сиденья. Вокруг него собрались несколько школьников, которые смеются и трогают воду.