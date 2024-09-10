Живучесть САУ «Мста-С» оценили

Мехвод САУ «Мста-С»: машина может выдержать попадание дрона

Российская самоходная артиллерийская установка (САУ) «Мста-С» может выдержать попадание дрона-камикадзе и остаться в строю. Живучесть машины оценил механик-водитель с позывным Джанкой в беседе с «Известиями».

По его словам, беспилотники несколько раз попадали по машине, но никогда не выводили ее из строя полностью. Его «Мста-С» выполняет задачи с самого начала спецоперации.

«От БПЛА, кстати, порой ухожу просто на опыте. Иногда видишь, что летит беспилотник, резко разворачиваешься, подставляя ту сторону, где находятся средства поражения дронов. Они их и сбивают. Плюс помогает внешняя защита: сетка-рабица, дополнительно наваренные стальные листы», — сказал мехвод.

В апреле стало известно, что артиллеристы Вооруженных сил России на запорожском направлении получили модернизированные САУ 2С19М1 «Мста-С». Машина оснащена усовершенствованным оборудованием, которое сокращает время наведения. 2С19М1 с автоматизированной системой управления наведением и огнем приняли на вооружение в 2008 году.