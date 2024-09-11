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16:17, 11 сентября 2024Россия

Беженка рассказала об артобстреле мирных жителей в Курской области

Беженка рассказала, что успела покинуть Курскую область за 15 минут до обстрела

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Эвакуировавшаяся из Суджи местная жительница Евгения Зарудная рассказала об артобстреле со стороны украинских войск мирных жителей в Курской области. Ее слова приводит ТАСС.

В первый день вторжения украинских войск на территорию России женщина вместе с тетей увезли детей из атакованного города, успев покинуть приграничный регион за несколько минут до начала обстрела. «Через 10-15 минут на том участке трассы, где мы ехали, начался артобстрел, и полетели дроны в машины людей, пытавшихся эвакуироваться», — рассказала беженка.

По ее словам, в Судже у них остались родственники, но с 7 августа и до сих пор они так и не вышли на связь. Зарудная также рассказала, что один из снарядов упал за ее домом — теперь у него нет одной стены.

Ранее волонтер Виктория Рашина рассказала о выстрелах в спины уезжавшим из Курской области детям. По ее информации, в нападениях на мирных жителей участвовали как украинские бойцы, так и иностранные наемники.

Бои с ВСУ в Курской области ведутся с 6 августа. Из региона эвакуировали более 150 тысяч человек. 10 сентября Россия начала масштабное контрнаступление в российском приграничье.

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      Елена Торубарова
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