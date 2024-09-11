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09:11, 11 сентября 2024Мир

Харрис описала Путина словами «съел бы Трампа на обед»

Кандидат в президенты США Харрис заявила, что Путин «съел бы Трампа на обед»
Камала Харрис

Камала Харрис. Фото: Brian Snyder / Reuters

Если бы бывший американский лидер Дональд Трамп оставался в Белом доме, президент России Владимир Путин «сидел бы сейчас в Киеве и не сводил глаз с остальной Европы, начиная с Польши». Об этом заявила кандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис во время дебатов на телеканале ABC.

«Почему бы вам не рассказать 800 тысячам американцам польского происхождения прямо здесь, в Пенсильвании, как быстро вы бы сдались ради благосклонности и того, что вы считаете дружбой с (...) [тем], кто съел бы вас на обед», — сказала она.

Харрис высказала мнение, что план Трампа по завершению конфликта на Украине за сутки заключается в том, что он «попросту сдаст позиции».

Ранее Харрис обвинила Трампа в желании бросить Украину ради Путина. По ее словам, экс-президент намерен отказаться от помощи Украине, чтобы получить «дружбу и благосклонность» российского лидера.

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      Виктория Кондратьева
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