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10:09, 11 сентября 2024Из жизни

Медведь полчаса преследовал группу туристов в горах

В Канаде медведь присоединился к группе туристов на горной тропе

В одном из национальных парков Канады медведь гризли нагнал группу туристов в горах. Об этом сообщает Unofficial Networks.

Непростая ситуация сложилась в Waterton Lakes National Park в провинции Альберта. Группа из примерно 30 человек шла по горной туристической тропе Crypt Lake Trail, когда в хвосте показался крупный медведь гризли. Этот маршрут проходит по краю обрыва, поэтому туристы не могли отойти в сторону и подождать, пока хищник пройдет мимо. В отсутствии альтернатив и видя, что медведь просто присоединился к ним и не проявляет агрессии, участники группы без паники продолжили идти по тропе. Прогулка вдоль обрыва заняла около получаса, все это время гризли преследовал туристов. Затем медведь ушел в лес.

Специалисты отмечают, что отсутствие паники — важный фактор при встрече с медведем. Если бы туристы стали убегать, хищник мог бы инстинктивно начать их догонять, как если бы преследовал добычу.

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Ранее сообщалось, что в американском штате Айдахо охотник оказался в больнице после столкновения с медведем-гризли. Мужчина выслеживал лося с напарником, когда его повалил на землю медведь и укусил.

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      Антонина Черташ
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