Мужчина получил эротические фотографии жены от анонима и попросил совета

Мужчина получил анонимное сообщение, в котором содержались эротические фотографии и переписки жены. Совета, как поступить в такой ситуации, он попросил у секс-коуча Дейдры Сандерс, пишет The Sun.

Автор письма рассказал, что в его браке и раньше были проблемы: через полгода после свадьбы он переспал с другой женщиной и об этом узнала жена. «Мне удалось убедить ее остаться, сказав, что я сделаю все, чтобы загладить вину», — вспоминает мужчина. По его словам, за восемь лет брака он ни разу не нарушил слово: стал хорошо зарабатывать, чтобы супруга могла уволиться с нелюбимой работы, заниматься собой и чувствовать себя счастливой.

Однако недавно ему стали поступать анонимные сообщения с эротическими фотографиями его жены и скриншотами ее переписок. «Из них следовало, что она регулярно занимается сексом с каким-то парнем, пока я уезжаю в командировки», — пожаловался мужчина. Он признался, что не знает, как действовать в такой ситуации, и поинтересовался, может ли супруга мстить за измену, которая была много лет назад.

В ответ на письмо Сандерс указала, что, скорее всего, причина измены не в желании мести, а в чувстве одиночества. Коуч подчеркнула, что хотя финансовое благополучие семьи — это важно, хорошие отношения не всегда зависят от денег. «Найдите подходящий момент и расскажите ей о полученных сообщениях. Спросите ее прямо, чего ей не хватало в отношениях и готова ли она попробовать восстановить брак», — дала совет Сандерс.

Ранее другой мужчина, изменяющий жене, объяснил причину неверности. По его словам, он женат на богатой женщине, которая постоянно контролирует его траты и тем самым подталкивает заводить романы на стороне.