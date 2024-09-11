Названы малоизвестные признаки рака груди

При раке груди не всегда появляется опухоль, которую можно почувствовать на ощупь, поэтому важно знать и другие симптомы этого заболевания, считает клиническая медсестра, работающая в клинике по лечению рака груди, Кэролин Роджерс. В беседе с The Sun она рассказала, на что обращать внимание при самодиагностике.

Первым малоизвестным признаком рака груди Роджерс назвала изменение формы и размера бюста, так как они могут указывать на более серьезные нарушения. Она уточнила, что грудь меняется по многим причинам: фаза менструального цикла, беременность, возраст. Однако если изменения необычные и их нельзя объяснить, следует обратиться к врачу, призвала Роджерс.

Медсестра также посоветовала не игнорировать любые пятна или сыпь, особенно если они не проходят более двух недель. «Если кожа вашей груди выглядит и ощущается как кожура апельсина, обратитесь к терапевту и проконсультируйтесь», — рекомендовала она.

Кроме того, специалистка добавила, что женщинам стоит встревожиться, если они заметили, что один или оба соска втянулись или из них идут какие-либо выделения. Болезненность груди — это еще один тревожный симптом, на который, по словам Роджерс, часто не обращают внимания, принимая его за признаки гормонального сбоя.

В заключение медсестра указала, что при раке молочный железы опухоль не всегда растет в самой груди. Нередко она развивается подмышкой или чуть ниже ключицы. «Если вы заметили припухлость в этих местах, нужно срочно обратиться к врачу», — заключила Роджерс.

Ранее онколог Дмитрий Субботин рассказал, что рак яичников считается сложным, так как его трудно выявить на ранних стадиях. По его словам, при заболевании появляются безобидные симптомы, такие как тянущая боль внизу живота или частый метеоризм, на которые не обращают внимания.