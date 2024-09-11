Основатель группы «Ляпис Трубецкой» встретился с бойцами ВСУ. Он спел для них на вокзале в Киеве

Лидер «Ляписа Трубецкого» и Brutto Михалок встретил солдат ВСУ песней на вокзале

Лидер и основатель группы «Ляпис Трубецкой» и Brutto Сергей Михалок встретил солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) живым концертом на вокзале в Киеве. Он исполнил для них песню «Воины света» на украинском языке.

Соответствующий ролик появился в соцсетях группы Brutto. Как указано в описании публикации, данный трек звучит для бойцов ВСУ по прибытии поезда Краматорск — Киев уже два года. В этот раз, говорится в публикации, исполнитель решил лично спеть для военнослужащих.

В описании также сказано, что таким образом музыканты хотели «поднять дух» украинских солдат. На кадрах видно, что посмотреть выступление артиста пришли также гражданские лица. Люди столпились на перроне и снимали музыкантов на камеры телефонов.

Кадр: @brutto_nostra

Михалка обвинили в возвращении на Украину ради заработка

Накануне украинский оппозиционный блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале отметил, что Михалок вернулся на Украину после того, как покинул страну в 2022 году. По его мнению, артист сделал это для того, чтобы заработать денег, так как за границей, куда он уехал после начала спецоперации, концерты исполнителя срывались. «О, Михалок вернулся деньги зарабатывать. А то все диву дивились — и где же с 2022-го пропал великий прославитель воинов света», — написал блогер.

По сообщению NEWS.ru, в 2022 году Михалок жил на Украине вместе с тремя сыновьями от актрисы Светланы Зеленковской. Через несколько месяцев после начала спецоперации он развелся и переехал в Эстонию. Сыновья большую часть времени жили с ним, тогда как экс-супруга и ее старшая дочь уехали в Польшу.

Исполнителю присвоили звание заслуженного артиста Украины

В августе 2020 года президент Украины Владимир Зеленский присвоил Михалку звание заслуженного артиста страны. «Михалок из "Ляписа" получил звание "Заслуженный артист Украины". У него огромное количество песен на украинском языке. Заслужил», — иронизировал тогда Шарий.

В то время украинское издание отмечало, что артист в 2015 году попросил право на постоянное проживание на Украине. Причиной для этого стала поддержка ныне распавшейся группой «Ляпис Трубецкой» революционных событий на Украине, что не поддерживалось властями РФ и Белоруссии, чьим гражданином является Михалок.

С началом СВО Михалок раскритиковал российские и белорусские власти, заявив, что в конфликте поддерживает Украину.