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12:07, 11 сентября 2024Путешествия

Популярная российская авиакомпания объявила масштабную распродажу билетов

S7 Airlines объявила распродажу билетов со скидками до 50 процентов

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Российская авиакомпания S7 Airlines объявила масштабную осеннюю распродажу билетов со скидками до 50 процентов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе перевозчика.

Акция продлится с 11 по 13 сентября. Путешественники смогут приобрести авиабилеты на рейсы с вылетами с 16 сентября за полцены. В распродаже принимают участие популярные туристические и курортные направления.

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Так, россиянам доступны билеты по сниженным ценам в Пекин из Владивостока, Иркутска и Новосибирска и в Шанхай из Владивостока и Новосибирска. Улететь со скидкой на тайский остров Пхукет и в Бангкок можно из Иркутска и Новосибирска. Кроме того, у S7 есть выгодные предложения авиабилетов в города Усть-Каменогорск и Алма-Ата в Казахстане из Москвы и Новосибирска.

Помимо этого, специальные предложения распространяются и на популярные рейсы по России. Полететь на отдых в Горно-Алтайск из Новосибирска в экономклассе туда-обратно можно от 4 тысяч рублей, а из Москвы — от 10,4 тысячи рублей. Билеты на рейсы в Казань из Москвы стоят от 3,9 тысячи рублей, в Санкт-Петербург из Москвы — 3,7 тысячи рублей, а из Новосибирска — от 11 тысяч рублей.

Ранее россиянам раскрыли цены на авиабилеты в Сочи на Новый год. Улететь в популярный курортный город из столицы авиакомпанией iFly в конце декабря можно за 21 тысячу рублей.

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      Алина Черненко
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