Популярная российская авиакомпания объявила масштабную распродажу билетов

S7 Airlines объявила распродажу билетов со скидками до 50 процентов

Российская авиакомпания S7 Airlines объявила масштабную осеннюю распродажу билетов со скидками до 50 процентов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе перевозчика.

Акция продлится с 11 по 13 сентября. Путешественники смогут приобрести авиабилеты на рейсы с вылетами с 16 сентября за полцены. В распродаже принимают участие популярные туристические и курортные направления.

Так, россиянам доступны билеты по сниженным ценам в Пекин из Владивостока, Иркутска и Новосибирска и в Шанхай из Владивостока и Новосибирска. Улететь со скидкой на тайский остров Пхукет и в Бангкок можно из Иркутска и Новосибирска. Кроме того, у S7 есть выгодные предложения авиабилетов в города Усть-Каменогорск и Алма-Ата в Казахстане из Москвы и Новосибирска.

Помимо этого, специальные предложения распространяются и на популярные рейсы по России. Полететь на отдых в Горно-Алтайск из Новосибирска в экономклассе туда-обратно можно от 4 тысяч рублей, а из Москвы — от 10,4 тысячи рублей. Билеты на рейсы в Казань из Москвы стоят от 3,9 тысячи рублей, в Санкт-Петербург из Москвы — 3,7 тысячи рублей, а из Новосибирска — от 11 тысяч рублей.

Ранее россиянам раскрыли цены на авиабилеты в Сочи на Новый год. Улететь в популярный курортный город из столицы авиакомпанией iFly в конце декабря можно за 21 тысячу рублей.

