Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:24, 11 сентября 2024Россия

Появилось видео, как бойцы ВСУ стреляют по убегающим жителям Курской области. Произошедшее зафиксировал дрон-разведчик

ВСУ открыли стрельбу по пытавшимся бежать от них жителям Курской области

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Жители приграничья Курской области через поля пытались бежать от открывших по ним стрельбу военным Вооруженных сил Украины (ВСУ). Случившееся снял разведывательный дрон, кадры передали бойцы 44-го армейского корпуса.

Уточняется, что видеозапись была сделана во второй день вторжения ВСУ в российский регион — 7 августа. Ее обнародовали только сейчас, поскольку бойцы защищали Малую Локню и находились в окружении.

На опубликованных кадрах можно увидеть группу из десятка мирных жителей, бегущих по полям в сторону деревни Новоивановка. За ними ведет наблюдение украинский разведывательный дрон. Происходят два взрыва, украинская боевая машина пехоты (БМП) стреляет по разбегающимся курянам.

Кадр: Telegram-канал «РИА Новости»

В России рассказали о намеренных расправах ВСУ над мирными жителями в Курской области

Как заявил источник ТАСС в силовых структурах, речь идет о военных преступлениях.

Они [украинские бойцы] точно знают, что перед ними не военные, не силовики, а обычные граждане, которые пытаются уехать, и стреляют [по ним]

источник ТАСС в силовых структурах

Собеседник агентства рассказал, что в одном из приграничных сел автомобиль с мирными жителями атаковали из соседней посадки. По словам представителя силовых структур, не понять, что в машине находились мирные жители, было невозможно. «Они [украинские военные] ведут себя как настоящие фашистские оккупанты в российских селах», — сказал он, добавив, что фиксируются случаи мародерства.

Материалы по теме:
«Все зависит от воли американцев» Украина хочет наносить удары по России любым западным оружием. Почему США против этого?
«Все зависит от воли американцев»Украина хочет наносить удары по России любым западным оружием. Почему США против этого?
7 сентября 2024
«Давайте завершим конфликт этой осенью» Что предложил Зеленский для окончания боевых действий на Украине?
«Давайте завершим конфликт этой осенью»Что предложил Зеленский для окончания боевых действий на Украине?
6 сентября 2024
«Их подпустили поближе» Колония в маленьком курском селе стала крепостью на пути ВСУ. Что известно о боях за Малую Локню?
«Их подпустили поближе»Колония в маленьком курском селе стала крепостью на пути ВСУ. Что известно о боях за Малую Локню?
4 сентября 2024

ВСУ стреляли в эвакуировавшихся мирных жителей

Очевидец из села Плехово рассказал, что боец ВСУ открыл огонь по двум мирным жителям села Гуево Суджанского района, которые пытались эвакуироваться. По его словам, двое молодых людей переплывали реку Псел, когда их заметили украинские военные. «Дорога как раз под речку ведет, и он [солдат ВСУ] вылез из пикапа, а они только на берег [вышли]», — сказал мужчина.

Россиянин добавил, что ВСУ также атаковали при помощи коптера машины с людьми, которых помогал эвакуировать его племянник.

Между тем замкомандира батальона 9-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса с позывным Кадет рассказал, что украинские солдаты открыли огонь по трем детям, которые пытались эвакуироваться в районе Малой Локни. Им было 10-12 лет.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Гончарова
      Обсудить
      Последние новости

      Алаудинов назвал число возвращенных Россией под контроль населенных пунктов под Курском

      Стало известно о проблемах с модернизацией спутников GPS

      Генерал порассуждал о месте запуска украинских дронов

      Популярная российская авиакомпания объявила масштабную распродажу билетов

      Путин прислал венок на церемонию прощания с Масляковым

      Евросоюз снял санкции с матери Пригожина

      Россиян предупредили об аномальной погоде

      В России выпустили первое школьное пособие для изучения беспилотников

      Мизулина высказалась о судьбе КВН после смерти Маслякова

      Политолог назвал результат дебатов Трампа и Харрис

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше