ВСУ открыли стрельбу по пытавшимся бежать от них жителям Курской области

Жители приграничья Курской области через поля пытались бежать от открывших по ним стрельбу военным Вооруженных сил Украины (ВСУ). Случившееся снял разведывательный дрон, кадры передали бойцы 44-го армейского корпуса.

Уточняется, что видеозапись была сделана во второй день вторжения ВСУ в российский регион — 7 августа. Ее обнародовали только сейчас, поскольку бойцы защищали Малую Локню и находились в окружении.

На опубликованных кадрах можно увидеть группу из десятка мирных жителей, бегущих по полям в сторону деревни Новоивановка. За ними ведет наблюдение украинский разведывательный дрон. Происходят два взрыва, украинская боевая машина пехоты (БМП) стреляет по разбегающимся курянам.

В России рассказали о намеренных расправах ВСУ над мирными жителями в Курской области

Как заявил источник ТАСС в силовых структурах, речь идет о военных преступлениях.

Они [украинские бойцы] точно знают, что перед ними не военные, не силовики, а обычные граждане, которые пытаются уехать, и стреляют [по ним] источник ТАСС в силовых структурах

Собеседник агентства рассказал, что в одном из приграничных сел автомобиль с мирными жителями атаковали из соседней посадки. По словам представителя силовых структур, не понять, что в машине находились мирные жители, было невозможно. «Они [украинские военные] ведут себя как настоящие фашистские оккупанты в российских селах», — сказал он, добавив, что фиксируются случаи мародерства.

ВСУ стреляли в эвакуировавшихся мирных жителей

Очевидец из села Плехово рассказал, что боец ВСУ открыл огонь по двум мирным жителям села Гуево Суджанского района, которые пытались эвакуироваться. По его словам, двое молодых людей переплывали реку Псел, когда их заметили украинские военные. «Дорога как раз под речку ведет, и он [солдат ВСУ] вылез из пикапа, а они только на берег [вышли]», — сказал мужчина.

Россиянин добавил, что ВСУ также атаковали при помощи коптера машины с людьми, которых помогал эвакуировать его племянник.

Между тем замкомандира батальона 9-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса с позывным Кадет рассказал, что украинские солдаты открыли огонь по трем детям, которые пытались эвакуироваться в районе Малой Локни. Им было 10-12 лет.