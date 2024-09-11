Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Авангард
2:2
Завершен
Амур
Фонбет Чемпионат КХЛ
Салават Юлаев
5:3
Завершен
Автомобилист
Фонбет Чемпионат КХЛ
УНИКС
97:69
Завершен
Бешикташ
Суперкубок Единой лиги ВТБ|Группа B
Камилла Рахимова
Сегодня
22:00 (Мск)
Виктория Азаренко
Гвадалахара
Вероника Кудерметова
Сегодня
23:30 (Мск)
Мария-Камила Осорио-Серрано
Гвадалахара
Витязь
1:5
3-й период
live
Динамо Мн
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
81:74
4-я четверть
live
Локомотив-Кубань
Суперкубок Единой лиги ВТБ|Группа A
20:24, 11 сентября 2024Спорт

Президент КХЛ оценил возможность вступления в лигу клуба из Азербайджана

Морозов: возможность вступления в КХЛ клуба из Азербайджана не обсуждалась
Алексей Морозов

Алексей Морозов. Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов оценил возможность вступления в лигу клуба из Азербайджана. Его слова приводит ТАСС.

Морозов заявил, что не обсуждал данный вопрос с министром спорта Михаилом Дегтяревым. «Недавно виделись, такого разговора не заходило про Азербайджан», — подчеркнул глава КХЛ.

Ранее стало известно, что КХЛ выплатит клубам рекордные суммы за сезон-2023/2024. В КХЛ заявили, что по итогам прошедшего сезона 23 клуба получат на всех 1 175 183 272 рубля, что является рекордной выплатой за десять лет.

Новый сезон КХЛ стартовал 3 сентября. Действующим обладателем Кубка Гагарина является магнитогорский «Металлург».

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский назвал виновных в отказе Монголии арестовать Путина

      В России проверят обоснованность оптовых цен на хлеб

      Питавшийся семь раз в день бодибилдер умер в 36 лет

      Во Франции судят Авиньонского Монстра. Он 10 лет накачивал жену наркотиками и позволял незнакомцам насиловать ее

      Врач раскрыла причины синдрома «мертвых ягодиц»

      Россиянин провел в каяке 118 дней

      В Волгоградском областном театре стал работать робот-экскурсовод

      Гигантские самородки обнаружили на карьере в России

      Эмили Ратаковски вышла в свет в расстегнутой рубашке без бюстгальтера

      Звезда «Дома-2» не смогла переехать в новый дом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше