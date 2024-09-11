Президент КХЛ оценил возможность вступления в лигу клуба из Азербайджана

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов оценил возможность вступления в лигу клуба из Азербайджана. Его слова приводит ТАСС.
Морозов заявил, что не обсуждал данный вопрос с министром спорта Михаилом Дегтяревым. «Недавно виделись, такого разговора не заходило про Азербайджан», — подчеркнул глава КХЛ.
Ранее стало известно, что КХЛ выплатит клубам рекордные суммы за сезон-2023/2024. В КХЛ заявили, что по итогам прошедшего сезона 23 клуба получат на всех 1 175 183 272 рубля, что является рекордной выплатой за десять лет.
Новый сезон КХЛ стартовал 3 сентября. Действующим обладателем Кубка Гагарина является магнитогорский «Металлург».