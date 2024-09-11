Россиянам назвали веский повод обратиться к врачу при головной боли

Мясников: прием 15 таблеток обезболивающего в месяц требует обращения к врачу

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» заявил, что прием большого количества обезболивающих препаратов при головной боли требует обращения к специалисту. Выпуск, в котором доктор назвал веский повод обратиться за медицинской помощью при недуге, доступен на платформе «Смотрим».

«Я бы пошел к неврологу, если я принимаю больше 15 таблеток обезболивающего в месяц. Я уже подумаю об абузусной — медикамкентозной — головной боли», — отметил доктор. Врач добавил, что пациентов, принимающих такое количество обезболивающих лекарств, он направляет к специалисту для назначения лечения.

Ранее Мясников опроверг распространенное суждение о головной боли. Он назвал ошибочным представление, что это недомогание может вызывать употребление сосисок. Врач отметил, что голова может болеть из-за спиртных напитков.

До этого Мясников предупредил о сигнализирующей об опасности боли во время секса. Доктор назвал головную боль во время секса признаком аневризмы мозговой артерии.