Россиянкам перечислили самую модную одежду на осень

Стилист-имиджмейкер Юлия Тюрева: одежда в клетку или полоску популярна осенью

Стилист-имиджмейкер Юлия Тюрева перечислила россиянкам самую модную одежду на осень. Соответствующий комментарий публикует «Москва 24».

По словам эксперта, в нынешнем сезоне популярными стали предметы гардероба в клетку, полоску или горох. Она предупредила, что данные принты способны скорректировать фигуру, однако могут и подчеркнуть недостатки.

«Мелкие, тонкие — уменьшают и сужают силуэт, широкие и большие — увеличивают. А еще одежда в мелкий горошек помогает добавить образу романтичности. Клетка же делает его более структурным и создает ощущение уюта, вызывая ассоциации с теплым пледом», — уточнила Тюрева.

Помимо этого, стилист обратила внимание на элегантные классические жакеты из ткани в гусиную лапку. Кроме того, собеседница издания посоветовала носить вещи с анималистичными принтами. Как заявила Тюрина, самыми удачными оттенками в одежде станут хаки, вишневый, красновато-коричневый и горчичный.

«Клетчатый кейп цвета хаки или вишневое платье в черный горох будут как нельзя кстати. А еще, чтобы "приглушить" принт, можно использовать его подальше от лица: в обуви, сумке, брюках, юбке. Если же, наоборот, хочется заявить о себе громко, стоит выбирать принтованную верхнюю одежду или платье», — подытожила она.

Ранее в сентябре стилист Рогов раскрыл модный тренд весны и лета 2025 года. По мнению эксперта, в следующих сезонах актуальной станет бахрома в одежде из разных материалов.