Российские морпехи в ходе контрнаступления под Курском вступили в бой со штурмовиками ВСУ

Морпехи ТОФ ликвидировали у Гордеевки Курской области группу штурмовиков ВСУ

Морпехи 155-й бригады Тихоокеанского флота (ТОФ) России в ходе контрнаступления в Курской области вступили в бой с военнослужащими 22-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Гордеевки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя российского силового ведомства.

В распоряжении агентства оказались кадры, на которых видно как минимум четверо украинских штурмовиков без признаков жизни.

Ранее морские пехотинцы 810-й бригады Черноморского флота России заманили в засаду военных 115-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Выживших в группе из как минимум пяти украинских бойцов нет. Российские военные также предоставили кадры с ликвидированными в лесополосе штурмовиками.

Украина вторглась в Курскую область в начале августа. Обстреляв приграничный город Суджа, ВСУ пошли на штурм государственной границы. В результате украинские военные зашли на территорию России и взяли под контроль ряд населенных пунктов. По данным регионального Минздрава на 10 сентября, в результате пострадали 243 мирных жителя региона, среди которых 11 детей.