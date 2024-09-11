Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:02, 11 сентября 2024Наука и техника

«Ростех» начал поставки оборудования связи для Арктики

«Ростех» сообщил о начале поставок станций тропосферной связи для Арктики

Фото: Serguei Fomine / Globallookpress.com

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» начал поставки станций тропосферной связи «Гроза» для Арктики и горной местности. Об этом сообщила госкорпорация в Telegram.

«Наш холдинг "Росэлектроника" поставил первые станции тропосферной связи "Гроза" с обновленным цифровым модемом на основе нейронных сетей. Оборудование позволяет обеспечить широкополосную связь в радиусе 210 километров там, где затруднительно организовать ее традиционным способом», — говорится в сообщении.

В изделии используется технология, основанная на отражении сигнала от нижнего слоя атмосферы — тропосферы. Для организации линии связи необходимо минимум две приемо-передающие станции. «Гроза» оснащена антенной диаметром 150 сантиметров, которую можно разместить на треноге, мобильной мачте или крыше здания. Станция поддерживает передачу данных со скоростью до 45,5 мегабита в секунду.

Материалы по теме:
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023
Боевые роботы, беспилотники и бронетехника. Россия показала главные военные новинки. Каким оружием будет воевать страна?
Боевые роботы, беспилотники и бронетехника.Россия показала главные военные новинки. Каким оружием будет воевать страна?
13 августа 2024

В комплект оборудования входит цифровой модем, который за счет нейросетей может обучаться в процессе работы и выделять полезный сигнал из фоновых шумов. Новая версия изделия отличается модернизированными алгоритмами обработки информации, которые позволили увеличить скорость передачи данных почти вдвое.

В июне «Ростех» сообщил о разработке устройства «три в одном» для криптозащиты М-757А. Изделие обеспечивает безопасное взаимодействие вычислительных сетей по протоколу IPv4 как IP-шифратор, выступает межсетевым экраном в сетях связи с протоколами TCP/IP и действует как маршрутизатор с пропускной способностью 1 гигабит в секунду.

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ выпустили ракету С-200 по газопроводу в российском регионе

      Медведчук назвал причину угрозы Украины для стран Запада

      Мать полетела в Таиланд с ребенком с температурой под 40 и разозлила пользователей сети

      Мигрант получил пулю в бедро в российской пекарне за отказ работать сверхурочно

      Пипа предложила сэкономить на медалях украинских школьников

      Глава российского города научил жителей вырывать сорняки

      «Ростех» начал поставки оборудования связи для Арктики

      В IIHF сделали заявление об участии сборной России в Олимпиаде-2026

      МВФ предложил Украине повысить налог на добавленную стоимость

      В МИД ответили на вопрос об ультиматумах по Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше