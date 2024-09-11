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16:45, 11 сентября 2024Спорт

Ротенберг вышел из совета директоров КХЛ

КХЛ вывела представителей ФХР Ротенберга и Курбатова из совета директоров

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) вывела из состава совета директоров представителей Федерации хоккея России (ФХР). Об этом сообщает ТАСС.

Из состава совета директоров вышли генеральный директор ФХР Дмитрий Курбатов и председатель правления организации Аркадий Ротенберг. Также вместо Кирилла Фастовского представлять клуб «Сибирь» будет Лев Крутохвостов.

В июле ФХР расторгла контракт с КХЛ на проведение чемпионата России. Перед этим Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который дает право профессиональным спортивным лигам организовывать соревнования независимо от международных федераций.

Новый сезон КХЛ стартовал 3 сентября. Действующим обладателем Кубка Гагарина является магнитогорский «Металлург».

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