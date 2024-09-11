Ротенберг вышел из совета директоров КХЛ

КХЛ вывела представителей ФХР Ротенберга и Курбатова из совета директоров

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) вывела из состава совета директоров представителей Федерации хоккея России (ФХР). Об этом сообщает ТАСС.

Из состава совета директоров вышли генеральный директор ФХР Дмитрий Курбатов и председатель правления организации Аркадий Ротенберг. Также вместо Кирилла Фастовского представлять клуб «Сибирь» будет Лев Крутохвостов.

В июле ФХР расторгла контракт с КХЛ на проведение чемпионата России. Перед этим Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который дает право профессиональным спортивным лигам организовывать соревнования независимо от международных федераций.

Новый сезон КХЛ стартовал 3 сентября. Действующим обладателем Кубка Гагарина является магнитогорский «Металлург».