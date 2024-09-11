Российские танкисты уничтожили окопы и посты со средствами РЭБ ВСУ

Экипажи танков Т-80БВ уничтожили окопы и посты со средствами РЭБ ВСУ

Экипажи танков Т-80БВ танковой армии группировки войск «Запад» в зоне проведения специальной военной операции (СВО) поразили выявленные замаскированные позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС.

Также при выполнении огневых задач уничтожены окопы и блиндажи украинских войск, а также противовоздушные посты со средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВСУ.

В августе «Ростех» сообщил о поставке новой партии Т-80БВМ в войска. Машины оснастили дополнительным экраном для защиты крыши и кормы башни, а также моторно-трансмиссионного отделения от дронов-камикадзе и сбрасываемых с беспилотников кумулятивных гранат. Также сообщалось, что российские специалисты продолжают модернизацию танков Т-80БВМ с учетом опыта применения машин в зоне проведения спецоперации.