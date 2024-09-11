Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:38, 11 сентября 2024Россия

Российские танкисты уничтожили окопы и посты со средствами РЭБ ВСУ

Экипажи танков Т-80БВ уничтожили окопы и посты со средствами РЭБ ВСУ
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Экипажи танков Т-80БВ танковой армии группировки войск «Запад» в зоне проведения специальной военной операции (СВО) поразили выявленные замаскированные позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС.

Также при выполнении огневых задач уничтожены окопы и блиндажи украинских войск, а также противовоздушные посты со средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВСУ.

В августе «Ростех» сообщил о поставке новой партии Т-80БВМ в войска. Машины оснастили дополнительным экраном для защиты крыши и кормы башни, а также моторно-трансмиссионного отделения от дронов-камикадзе и сбрасываемых с беспилотников кумулятивных гранат. Также сообщалось, что российские специалисты продолжают модернизацию танков Т-80БВМ с учетом опыта применения машин в зоне проведения спецоперации.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Ждите некрологи». В России описали будущее западных наемников после ударов России по ВСУ

      Врач предупредил о последствиях анального секса

      Раскрыты новые детали дела о покушении на Симоньян

      В США сообщили о решении жителей Газы выгнать ХАМАС из укрытий

      Раскрыто отношение ВСУ к тяжелораненым бойцам в Курской области

      Харрис и Трамп согласились пожать руки перед дебатами

      В США прокомментировали разрешение Киеву бить ракетами ATACMS по России

      Кевин Спейси пожаловался на угрозы со стороны покупателя своего дома

      Парень посмотрел запись с камер наблюдения и увидел жуткую картину

      Подпольщик рассказал о слежке за колонной ВСУ на протяжении 160 километров

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше