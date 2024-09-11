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10:15, 11 сентября 2024Экономика

Турецкие банки потеряли миллиарды долларов из-за санкций против России

Обозреватель Эрчин: банки Турции потеряли $2 млрд из-за санкций США против РФ

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Турецкие банки потеряли два миллиарда долларов из-за санкций США против России. Об этом заявил экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин, его цитирует РИА Новости.

По словам эксперта, из-за давления на турецкие банки только за восемь месяцев те потеряли экспортной выручки на миллиарды, а если учитывать перспективу — то еще больше. Экономические отношения между двумя странами не ухудшатся окончательно, но возможности их развития уже упущены.

«Как Россия будет опираться на Турцию, когда у нее возникнут проблемы? Я уверен, что экономический персонал Кремля наверняка задается этим вопросом. И их турецкие коллеги тоже должны об этом думать», — добавил он.

Ранее посол России в Анкаре Алексей Ерхов заявил о сохраняющихся проблемах во взаиморасчетах между Россией и Турцией. Некоторые банки блокируют переводы и закрывают счета, а иногда «выдавливают» компании, занимающиеся поставками товаров в Россию. Организации испытывают усиленное давление со стороны США из-за операций с Россией и постоянно получают предупреждения о необходимости строжайшего контроля источников отправки платежей, объяснились представители таких банков.

Летом представитель государственного банка Ziraat в Анкаре признался, что кардинальных изменений в вопросе урегулирования проблемы с банковскими переводами из России в Турцию пока нет, и трудности с трансакциями до сих пор присутствуют. Назвать конкретных сроков решения этой проблемы пока не представляется возможным.

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