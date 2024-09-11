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18:41, 11 сентября 2024Моя страна

В российском зоопарке родился детеныш дальневосточных леопардов

В зоопарке Новосибирска родился детеныш дальневосточных леопардов

Фото: Malyshev1974 / Shutterstock / Fotodom

В зоопарке Новосибирска родился детеныш дальневосточных леопардов. Об этом сообщил Telegram-канал российской организации.

Котенок появился на свет 25 июля. В первые недели после родов самка скрывала детеныша от посторонних глаз. Однако через месяц ветеринарам удалось его осмотреть и определить пол. Так, специалисты выяснили, что это девочка.

Заместитель директора по научной работе зоопарка Ольга Шило рассказала, что самка Хиллари и самец Дава стали родителями впервые. «Самка Хиллари родилась в нашем зоопарке. Самец Дава был рожден в московском зоопарке, его отец — леопард Николай, который был получен из природы. Зоопарки уже давно не изымают животных из природы. Так делается только в случае, если животному угрожает опасность и его надо спасать. С Николаем как раз был такой случай», — рассказала специались и отметила, что Николай стал основателем новой генетической линии дальневосточных леопардов.

Котенок уже выходит на прогулки, но Хилари по-прежнему старается прятать ее. Она кормит детеныша молоком и в ближайшее время начнет знакомить со взрослой пищей.

Ранее сообщалось, что краснокнижный пингвиненок Гумбольдта впервые появился на свет в океанариуме Самары.

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      Мария Винар
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