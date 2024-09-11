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10:01, 11 сентября 2024Интернет и СМИ

В США заявили о тревожном знаке для ВСУ

Forbes: 154-я бригада ВСУ оснащена лишь устаревшим вооружением
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Alina Smutko / Reuters

Новая 154-я бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) оснащена лишь устаревшим вооружением. О тревожном знаке для Киева заявил военный аналитик Дэвид Экс в материале для журнала Forbes.

«154-я механизированная бригада в основном вооружена старой и легкой бронетехникой, и ни у одной единицы броня не толще 33 миллиметров, чего достаточно только для отражения огня из пулемета», — отмечается в статье.

Обозреватель выразил мнение, что слабое вооружение новых бригад украинской армии может стать серьезной проблемой для ВСУ, так как старые, более оснащенные подразделения будут отведены с фронта в ходе ротаций.

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«Но если 154-я механизированная бригада действительно использует танки Т-62, то это тревожный знак для армии, которая в основном использует достаточно современные версии танков Т-64 и Т-72 наряду с гораздо меньшим количеством переданных Challenger 2, М1 Abrams, Leopard 1 и Leopard 2», — заключил аналитик.

Ранее секретарь Совбеза Сергей Шойгу заявил, что действиями в Курской области ВСУ планировали отвлечь российские войска с других направлений. По его словам, Киев также хотел вынудить Россию пойти на переговоры на своих условиях.

До этого Шойгу исключил возможность начала переговоров с Украиной до вытеснения ВСУ из Курской области. Он также назвал верхним уровнем терроризма попытки украинских войск атаковать Курскую атомную электростанцию.

6 августа Украина нанесла массированный удар по Курской области. ВСУ обстреляли приграничный город Суджа, после чего начали штурм государственной границы. В результате украинским военным удалось зайти на территорию России и взять под контроль ряд населенных пунктов.

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      Олег Давыдов
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