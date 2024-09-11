Захарова: президент Украины Зеленский напоминает «кровавого Джокера»

Действия сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) на Украине вызывают ассоциации со страшными голливудскими фильмами, а президент страны Владимир Зеленский напоминает «кровавого Джокера». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

Она назвала сотрудников ТЦК «людоловами» и сравнила их с украинскими коллаборантами и полицаями времен Великой Отечественной войны.

«Все как в страшном голливудском фильме про кровавого Джокера, такого клоуна с кровавой улыбкой, который приведен случайно, по недоразумению, но за большие деньги к власти. Который насмехается над людьми, который приводит их просто к коллективной могиле», — сказала она.

Представитель МИД России также отметила, что в интернете есть много роликов о насильной мобилизации на Украине, которая происходит на фоне зашкаливающего дезертирства. По ее словам, действия ТЦК вызывают ненависть у рядовых украинцев, из-за чего участились случаи поджога автомобилей сотрудников военкоматов.

Ранее Захарова предрекла неконтролируемую эскалацию конфликта из-за поставок вооружений Киеву. Кроме этого она назвала уничтожение украинских мобилизованных истинным смыслом операции ВСУ в Курской области

