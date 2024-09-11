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15:18, 11 сентября 2024Бывший СССР

Захарова предрекла неконтролируемую эскалацию конфликта из-за поставок вооружений Киеву

Захарова: поставки западных вооружений Киеву приведут к эскалации конфликта

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Поставки западных вооружений Киеву приведут к неконтролируемой эскалации конфликта на Украине. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Им (западным странам — прим. «Ленты.ру») уже все равно, видимо, что будет с Украиной и украинцами. Но то, что это чревато уже неконтролируемой эскалацией, видимо, до них еще не доходит», — сказала она.

Кроме того, дипломат заявила, что истинный смысл «Курской авантюры» Вооруженных сил Украины (ВСУ) заключается в уничтожении украинских мобилизованных. Она также призвала международные структуры не игнорировать преступления ВСУ в отношении России и обратить внимание в первую очередь на террористические действия Киева.

Ранее премьер-министр Латвии Эвика Силиня на встрече с украинским коллегой Денисом Шмыгалем в Киеве анонсировала очередной пакет военной поддержки для Киева, в который также войдут бронетранспортеры. Как рассказал глава правительства Украины, они также обсудили сотрудничество оборонных компаний двух стран.

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      Александр Курбатов
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