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14:53, 11 сентября 2024Интернет и СМИ

Захарова заявила о нарушениях российской границы западными журналистами

Захарова: Россия фиксирует очередные нарушения границы западными журналистами

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва фиксирует очередные нарушения российской границы западными журналистами. Об этом она сообщила в ходе брифинга, передает корреспондент «Ленты.ру».

Захарова уточнила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) организуют западным журналистам поездки в Курскую область. «Естественно, наши правоохранительные органы исследуют, как эти корреспонденты оказались на территории Российской Федерации, и по ним принимаются соответствующие решения в рамках российского законодательства», — добавила она.

Ранее стало известно, что журналисты австралийской корпорации ABC Кэтрин Дисс и Флетчер Йенг незаконно побывали в Курской области. Уточнялось, что они пообщались с украинскими военными в Судже.

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Кроме того, регион незаконно посетили корреспондент британского издания The Independent Аскольд Крушельницкий и журналистка The Times Кэтрин Филп. Посольство России в Лондоне позднее заявило, что Филп закроют въезд в РФ.

В конце августа ФСБ возбудила уголовные дела против журналистов из ФРГ и с Украины, незаконно побывавших в Курской области. Кроме того, перед этим ведомство возбудило дело в отношении сотрудников СМИ из Италии, аналогичным образом проникших в приграничный регион.

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      Маргарита Щигарева
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