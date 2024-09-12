16-летний украинец пытался провести восьмерых мужчин в Молдавию и попался

Пытавшегося провести восьмерых мужчин в Молдавию 16-летнего украинца задержали

На Украине задержали 16-летнего подростка, который пытался провести в Молдавию восьмерых украинцев. Об этом сообщила Государственная пограничная служба республики в Telegram.

«Восемь нарушителей, следуя за подростком, пытались попасть в Молдавию. Произошло это в Одесской области. Чтобы остаться незамеченными, мужчины направлялись кукурузным полем ночью через Приднестровский сегмент границы. Сопровождал их 16-летний подросток, который собрал всех остальных через Telegram-канал, в котором предлагал свои "услуги" за 7-10 тысяч долларов (около 641 — 915 тысяч рублей — прим. «Ленты.ру»)», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что нарушителей задержали пограничники. О пытавшемся провести мужчин подростке сообщили в полицию. В отношении остальных были составлены административные протоколы.

Ранее стало известно, что украинские пограничники открыли предупредительный огонь, чтобы остановить нарушителей, которые двигались в сторону границ Венгрии. Увидев наряд, неизвестные попытались скрыться, остановившись только после нескольких предупредительных выстрелов пограничников.