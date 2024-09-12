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12:50, 12 сентября 2024Бывший СССР

Оставшиеся на помощь Украине ресурсы ЕС оценили

Полковник Матвийчук: у ЕС хватит ресурсов для помощи Украине максимум на год-два

Фото: Gleb Garanich / Reuters

У Европейского союза (ЕС) хватит ресурсов для помощи Украине максимум на год-два, после чего многие страны начнут блокировать решения объединения о содействии Киеву, считает военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Такой сценарий он предрек в беседе с «Лентой.ру».

По мнению эксперта, протестное движение уже началось. Он напомнил, что Евросоюз — это организация, которая живет на взносы государств-участниц.

«Полагаю, что расход, который сегодня уже превысил миллиарды евро, для некоторых стран неподъемная ноша. Например, Венгрия протестует, Словакия протестует. Есть некоторые сомнения в целесообразности всего этого и в Греции. Ведь экономика Евросоюза падает, особенно таких продвинутых флагманов, как Германия, Франция, Италия. Они сейчас ощущают кризис, кризис энергетический, кризис поставок комплектующих, поставок технологических процессов», — высказался Матвийчук.

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Ранее глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми объявил о новом пакете помощи Киеву стоимостью более 600 миллионов фунтов стерлингов (около 781 миллиона долларов).

После лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кертен раскритиковал решение и назвал режим премьер-министра страны Кира Стармера отвратительным из-за помощи Киеву. «Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми обещает 600 миллионов фунтов стерлингов режиму [президента Украины Владимира] Зеленского для продления и эскалации ненужного конфликта с Россией», — сказал он.

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