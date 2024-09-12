Российские военные уничтожили еще один беспилотник ВСУ над Брянской областью

Богомаз: ПВО уничтожила еще один беспилотник ВСУ над Брянской областью

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще один украинский беспилотник над Брянской областью, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, российские военные сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) самолетного типа. «Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — указал политик.

Ранее Богомаз рассказал, что в регионе пресекли попытку украинских военных совершить террористическую атаку с применением дронов.

10 сентября средства ПВО уничтожили 59 БПЛА в небе над регионом.