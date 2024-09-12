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23:42, 12 сентября 2024Россия

Российские военные уничтожили еще один беспилотник ВСУ над Брянской областью

Богомаз: ПВО уничтожила еще один беспилотник ВСУ над Брянской областью

Фото: Globallookpress.com

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще один украинский беспилотник над Брянской областью, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, российские военные сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) самолетного типа. «Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — указал политик.

Ранее Богомаз рассказал, что в регионе пресекли попытку украинских военных совершить террористическую атаку с применением дронов.

10 сентября средства ПВО уничтожили 59 БПЛА в небе над регионом.

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      Марина Совина
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