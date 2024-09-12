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12:57, 12 сентября 2024Ценности

Известная 55-летняя модель прошлась по подиуму в прозрачном боди

Фото: @ekouaerofficial

Известная датская супермодель и фотограф Хелена Кристенсен прошлась по подиуму в откровенном наряде на показе бренда домашней одежды Ekouaer. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

55-летняя манекенщица дефилировала на шоу в голубом атласном костюме, который состоял из рубашки и брюк на резинке свободного кроя. Также знаменитость надела прозрачное кружевное боди черного цвета с прорезями для больших пальцев на рукавах и бюстгальтер в тон.

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Кроме того, модель примерила босоножки на платформе, золотистые серьги-пусеты и накрасила губы коричневой помадой.

В августе Хелена Кристенсен также снялась в прозрачном платье для швейцарской версии журнала Numero.

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      Карина Черных
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