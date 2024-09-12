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16:02, 12 сентября 2024Россия

В России прокомментировали смех главы МИД Польши в ответ на вопрос о «Северных потоках»

Сенатор Джабаров осудил реакцию главы МИД Польши на вопрос о «Северных потоках»
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: Attila Husejnow / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал смех главы Министерства иностранных дел (МИД) Польши Радослава Сикорского, который рассмеялся в ответ на вопрос о подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Реакцию министра сенатор осудил в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее Сикорский рассмеялся, отвечая на вопрос пранкеров Вована (Владимир Кузнецов) и Лексуса (Алексей Столяров) о взрывах на «Северных потоках».

«Это абсолютно ничтожная личность, которая занимает такой высокий пост. Его задача — налаживать отношения со странами, а он говорит глупости. Ярый русофоб, который немало шагов сделал в отношении нашей страны и немало подливал масло в огонь между Россией и Украиной. Рано или поздно ему за это придется отвечать», — отметил Джабаров.

В разговоре с пранкерами, представившимися экс-президентом Украины Петром Порошенко, европейский политик также заявил, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в США повлечет за собой неприятное последствие для России. По его мнению, Трамп будет угрожать Москве эскалацией, чтобы разрешить украинский конфликт.

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Кроме того, он признался, что у Варшавы нет желания помогать Киеву. Сикорский отметил, что позиция Польши может измениться, если фронт будет рушиться.

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