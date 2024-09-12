Минобороны заявило об ударе по скоплению ВСУ в Курской области

Экипаж вертолета Ми-28НМ ударил по скоплению пехоты и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.
Удары наносились авиационными ракетами по разведанным целям ВСУ в приграничном районе. Российским военным удалось уничтожить живую силу и бронированную технику подразделений ВСУ.
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Разведка доложила, что личный состав и техника противника были успешно уничтожены. После нанесения ударов экипаж вертолета вернулся на площадку вылета.
Ранее по живой силе и бронетехнике в Курской области ударил экипаж вертолетов Ка-52М. После этого экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на площадку вылета.