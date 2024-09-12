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14:37, 12 сентября 2024Бывший СССР

На Украине начали активнее нанимать на работу женщин и подростков

Reuters: на Украине начали активнее нанимать женщин, пенсионеров и подростков

Фото: Reuters

Из-за мобилизации на Украине на традиционно мужскую работу начали активнее нанимать женщин, пенсионеров и подростков. Об этом по итогам беседы с представителями украинского бизнеса сообщает агентство Reuters.

«Ситуация действительно критическая. Дефицит персонала, который мы ощущаем, влияет на наше производство. Мы не единственные, кто ощущает нехватку персонала, это ощущают все компании в регионах, включая наших подрядчиков», — приводятся в публикации слова представителя компании «Метинвест» Татьяны Петрук.

Отмечается, что работодатель меньше смотрит на пол и возраст кандидатов, но готов предложить большую зарплату.

Ранее о нехватке рабочей силы на Украине из-за мобилизации рассказал исполнительный директор киевского центра экономической стратегии Глеба Вышлинского. По его словам, все больше женщин заменяют мобилизованных в армию мужчин, но их не хватит, чтобы восполнить дефицит рабочей силы.

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      Глеб Палехов
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