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14:03, 12 сентября 2024Силовые структуры

Начато расследование после подрыва ВСУ машины жителя Курской области

СК возбудил дело против бойцов ВСУ за подрыв дронами машины в Курской области
Начало событий в новости Начато следствие после обстрела украинскими бойцами Курской области

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Следователи возбудили уголовное дело против украинских военнослужащих, которые дронами подорвали автомобиль с жителем Курской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.

Расследование ведется против военнослужащих 22-й механизированной, 80-й отдельной десантно-штурмовой и 61-й отдельной механизированной бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Им инкриминируют совершение теракта и покушение на убийство.

По данным СК, украинские военнослужащие в Суджанском районе Курской области направили два управляемых беспилотника, на которых были прикреплены взрывные устройства, на легковой автомобиль и подорвали его. Водитель получил телесные повреждения.

Также российские следователи подозревают солдат ВСУ в обстреле из автоматического артиллерийского орудия жителей Курской области, убегавших в лес.

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      Любовь Ширижик
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