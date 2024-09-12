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12:10, 12 сентября 2024Силовые структуры

Начато следствие после обстрела украинскими бойцами Курской области

СК возбудил дело против военных ВСУ за обстрел убегавших жителей Курской области

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Российские следователи возбудили уголовные дела против украинских военнослужащих, открывших огонь по пытающимся спрятаться жителям Курской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.

Фигурантами дела стали военнослужащие 22-й механизированной, 80-й отдельной десантно-штурмовой и 61-й отдельной механизированной бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Расследование ведется по статьям о теракте и покушении на убийство. Основанием для возбуждения дела стало обнародованное в соцсетях видео, на котором военные ВСУ обстреливают из автоматического артиллерийского орудия жителей Курской области, убегающих в лес.

12 сентября сообщалось, что украинские солдаты обстреливали и грабили машины мирных жителей.

В Курской области с 6 августа идут бои с украинскими войсками. В этом регионе, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. О судьбе людей, которые находятся на контролируемых ВСУ территориях, на данный момент ничего не известно.

10 сентября стало известно, что Вооруженные силы России начали масштабное контрнаступление в Курской области. Армия РФ, как сообщалось, за полтора часа взяла под контроль Гордеевку и начала наступать в районах Апанасовки и Мартыновки.

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      Любовь Ширижик
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