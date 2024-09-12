Начато следствие после обстрела украинскими бойцами Курской области

Российские следователи возбудили уголовные дела против украинских военнослужащих, открывших огонь по пытающимся спрятаться жителям Курской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.
Фигурантами дела стали военнослужащие 22-й механизированной, 80-й отдельной десантно-штурмовой и 61-й отдельной механизированной бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Расследование ведется по статьям о теракте и покушении на убийство. Основанием для возбуждения дела стало обнародованное в соцсетях видео, на котором военные ВСУ обстреливают из автоматического артиллерийского орудия жителей Курской области, убегающих в лес.
12 сентября сообщалось, что украинские солдаты обстреливали и грабили машины мирных жителей.
В Курской области с 6 августа идут бои с украинскими войсками. В этом регионе, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. О судьбе людей, которые находятся на контролируемых ВСУ территориях, на данный момент ничего не известно.
10 сентября стало известно, что Вооруженные силы России начали масштабное контрнаступление в Курской области. Армия РФ, как сообщалось, за полтора часа взяла под контроль Гордеевку и начала наступать в районах Апанасовки и Мартыновки.