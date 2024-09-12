Начато следствие после обстрела украинскими бойцами Курской области

СК возбудил дело против военных ВСУ за обстрел убегавших жителей Курской области

Российские следователи возбудили уголовные дела против украинских военнослужащих, открывших огонь по пытающимся спрятаться жителям Курской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.

Фигурантами дела стали военнослужащие 22-й механизированной, 80-й отдельной десантно-штурмовой и 61-й отдельной механизированной бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Расследование ведется по статьям о теракте и покушении на убийство. Основанием для возбуждения дела стало обнародованное в соцсетях видео, на котором военные ВСУ обстреливают из автоматического артиллерийского орудия жителей Курской области, убегающих в лес.

12 сентября сообщалось, что украинские солдаты обстреливали и грабили машины мирных жителей.

В Курской области с 6 августа идут бои с украинскими войсками. В этом регионе, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. О судьбе людей, которые находятся на контролируемых ВСУ территориях, на данный момент ничего не известно.

10 сентября стало известно, что Вооруженные силы России начали масштабное контрнаступление в Курской области. Армия РФ, как сообщалось, за полтора часа взяла под контроль Гордеевку и начала наступать в районах Апанасовки и Мартыновки.