РИА: Бойцы ВСУ обстреляли и ограбили машины мирных жителей Курской области

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время атаки на Курскую область обстреливали и грабили машины мирных жителей, свидетельствует видео разведывательного дрона от военных 44-го армейского корпуса.

Кадры были сняты еще в августе. На них видно около десяти обстрелянных легковых автомобилей на дороге в село Малая Локня. Оператор дрона рассказал о жертвах среди гражданских. Также на видео боец ВСУ идет к одной из машин. Оператор дрона предположил, что он «помародерить хочет».

На втором видео двое украинских военных осматривают сожженный и перевернутый автомобиль в кювете, а затем переходят к другой легковой машине на трассе, вытаскивают из нее вещи и уносят в свой лагерь.

В Курской области с 6 августа идут бои с украинскими войсками. В этом регионе, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. О судьбе людей, которые находятся на контролируемых ВСУ территориях, на данный момент ничего не известно.

10 сентября стало известно, что Вооруженные силы (ВС) России начали масштабное контрнаступление в Курской области. Армия России, как сообщалось, за полтора часа взяла под контроль Гордеевку и начала наступать в районах Апанасовки и Мартыновки.