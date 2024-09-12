Китай отказался поставлять Белоруссии электровозы из-за санкций

Railway Supply: китайская CRRC Datong не поставит электровозы Минску из-за США

Китайская корпорация CRRC Datong окончательно отказалась от поставок электровозов Белоруссии из-за опасений по поводу возможных санкций со стороны США. Об этом сообщает портал о железнодорожном транспорте Railway Supply.

Ранее говорилось, что поставки сдвинут на 2025-2026 год, но теперь вопрос закрыт окончательно. Проблемой стали американские и европейские комплектующие, которые используются в электровозах. Их передача Минску запрещается.

Речь идет о силовых трансформаторах, тяговых электродвигателях, преобразователях и системах управления, многие из которых производятся на Западе. Сам проект БКГ2 был разработан совместно с французскими специалистами.

В CRRC Datong предложили возобновить проект после изменения международной ситуации, то есть когда санкции снимут. Таким образом, последним вариантом обновления подвижного состава для Белоруссии остались российские производители.

Между тем в Сообществе железнодорожников Белоруссии отмечают, что альтернативой БКГ2 могут выступить два российских электровоза. Однако они тоже содержали в своей комплектации европейские и американские узлы, а после импортозамещения утратили многие характеристики. В технической и эксплуатационной части эти электровозы в значительной мере уступают китайским.

В июне стало известно, что Россия и Белоруссия прорабатывают вопрос о выделении Минску нового транша в размере 105 миллиардов рублей для реализации совместных импортозамещающих проектов в высокотехнологичных сферах. Первый транш в таком же размере уже осваивается.