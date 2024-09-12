Паралимпийцы из Башкирии завоевали шесть медалей на играх в Париже

Паралимпийцы из российского региона привезли шесть медалей с игр в Париже. Об этом рассказала уфимская радиостанция Business FM в своем Telegram-канале.

Сообщается, что спортсмены из Башкирии представили сборную России в трех из пяти видов спорта, а именно в легкой атлетике, плавании и настольном теннисе. В результате они завоевали две серебряные и четыре бронзовые медали.

В ноябре 2023 года чемпионка мира по бодибилдингу из Челябинска раскрыла свой рацион. Спортсменка заявила, что секрет ее успеха заключается в регулярных силовых тренировках в зале, а также в правильном питании и диете. «Соблюдаю строгое питание в межсезонье, в остальное время могу позволить себе в продуктах больше разнообразия», — сказала она.