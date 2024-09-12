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10:45, 12 сентября 2024Интернет и СМИ

Раскрыты подробности о последних месяцах жизни журналиста Сванидзе

Член СПЧ Меркачева заявила, что последние месяцы журналист Сванидзе тяжело болел

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева раскрыла подробности о последних месяцах жизни журналиста и телеведущего Николая Сванидзе. Ее комментарий передает «Московский комсомолец».

Член СПЧ заявила, что последние месяцы Сванидзе тяжело болел. По словам Меркачевой, она периодически переписывалась с журналистом.

«Он обычно показывал, что следит за жизнью, что он живой — во всех смыслах. Это было крайне важно. (...) В апреле я его поздравляла с днем рождения», — рассказала она. Член СПЧ добавила, что последний раз на вопрос о самочувствии Сванидзе ответил фразой «бывало и получше, но ничего, живой».

О том, что Сванидзе не стало, сообщалось ранее 12 сентября. Он скончался на 70-м году жизни в своей квартире в Москве. По предварительным данным, причиной смерти журналиста стала пневмония.

В феврале 2023 года Сванидзе попал в больницу с пневмонией и отеком легких. Его состояние описывали как тяжелое, телеведущего подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Позднее журналисту стало лучше, его перевезли на лечение в Израиль.

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      Евгения Наумова
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