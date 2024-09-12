Против российского журналиста возбудили уголовное дело

Против журналиста Лойко возбудили дело за отсутствие маркировок

Уголовное дело в России возбудили против журналиста Сергея Лойко (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) за отсутствие маркировок иноагента в постах в Telegram-канале. Об этом сообщили РИА Новости.

Журналист публиковал материалы в Telegram-канале без маркировок иноагента в течение нескольких месяцев.

Ранее прокуратура Москвы подтвердила, что против рэпера Алишера Моргенштерна (признан в России иностранным агентом) возбуждено уголовное дело.

До этого Куйбышевский суд Санкт-Петербурга оштрафовал рэп-исполнителя Оксимирона (Oxxxymiron, настоящее имя — Мирон Федоров, внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов) за публикацию материала в социальных сетях без пометки о деятельности иностранного агента.