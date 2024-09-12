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12:09, 12 сентября 2024Мир

Путин напомнил о создании БРИКС в Санкт-Петербурге

Путин напомнил, что объединение БРИКС было создано в Санкт-Петербурге

Фото: Александр Казаков / Pool / РИА Новости

Президент России Владимир Путин начал встречу с представителями стран-членов объединения БРИКС по вопросам безопасности в Санкт-Петербурге, напомнив о том, что организация была создана именно в этом городе. Об этом сообщает РИА Новости.

«Спасибо за то, что вы здесь, в северной столице России. Напомню в этой связи, что именно здесь, в Петербурге, именно вот в этих залах и было положено начало создания БРИКС», — заявил российский лидер, обратившись к участникам встречи и поприветствовав их.

Путин также отметил, что основание организации произошло при участии представителей России, Китая и Индии. По его словам, было принято решение о проведении регулярных встреч на высшем уровне, в связи с чем возник формат РИК с участием трех государств. Российский лидер заявил, что затем «все это получило соответствующее развитие» и привело к современному формату встреч.

В ходе встречи президент также сообщил, что уже 34 страны пожелали присоединиться к работе БРИКС для создания эффективного взаимодействия между государствами.

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