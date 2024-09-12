Стало известно о попытках врачей реанимировать Сванидзе

Журналиста Николая Сванидзе врачи пытались реанимировать около часа

Врачи, приехавшие на вызов к телеведущему и журналисту Николаю Сванидзе, пытались реанимировать его около часа. Подробности случившегося стали известны Shot.

По информации издания, врачи приехали к телеведущему домой вечером 11 сентября. Сначала Сванидзе был в сознании, но его состояние быстро ухудшилось. Медики пытались реанимировать ведущего около часа, но спасти его не удалось.

Отмечается, что причиной смерти Сванидзе стала острая сердечная недостаточность, развившаяся на фоне ишемической болезни.

Ранее член Совета по правам человека Ева раскрыла подробности о последних месяцах жизни журналиста. По ее словам, Сванидзе тяжело болел.

О смерти Сванидзе стало известно ранее 12 сентября. Журналист скончался на 70-м году жизни в своей квартире в Москве. У него была диагностирована ишемия головного мозга.