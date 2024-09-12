Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:51, 12 сентября 2024Интернет и СМИ

Стало известно о попытках врачей реанимировать Сванидзе

Журналиста Николая Сванидзе врачи пытались реанимировать около часа

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Врачи, приехавшие на вызов к телеведущему и журналисту Николаю Сванидзе, пытались реанимировать его около часа. Подробности случившегося стали известны Shot.

По информации издания, врачи приехали к телеведущему домой вечером 11 сентября. Сначала Сванидзе был в сознании, но его состояние быстро ухудшилось. Медики пытались реанимировать ведущего около часа, но спасти его не удалось.

Отмечается, что причиной смерти Сванидзе стала острая сердечная недостаточность, развившаяся на фоне ишемической болезни.

Ранее член Совета по правам человека Ева раскрыла подробности о последних месяцах жизни журналиста. По ее словам, Сванидзе тяжело болел.

О смерти Сванидзе стало известно ранее 12 сентября. Журналист скончался на 70-м году жизни в своей квартире в Москве. У него была диагностирована ишемия головного мозга.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Евгения Наумова
      Обсудить
      Последние новости

      «Мы же не дураки». Зеленский раскритиковал план Китая и Бразилии по Украине

      Прекратил работу один из крупнейших заводов Samsung

      Оставшиеся на помощь Украине ресурсы ЕС оценили

      Изъятые у россиянина 240 килограммов красной икры попали на видео

      В Одессе раздался взрыв

      Клаву Коку, Бьянку и JONY попросили признать иноагентами

      Стало известно об освобождении еще двух населенных пунктов в Курской области

      В России заявили о «переломе тренда» в атакованной Украиной Курской области

      Собчак рассказала о работе со Сванидзе

      Мировые поставки нефти заметно выросли

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше