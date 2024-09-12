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12:44, 12 сентября 2024Интернет и СМИ

Собчак рассказала о работе со Сванидзе

Ксения Собчак рассказала, что работала со Сванидзе на радио и телевидении

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак рассказала о работе с журналистом Николаем Сванидзе. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.

По словам Собчак, она работала со Сванидзе на радио, а также вела с ним на Пятом канале общественно-политическое телешоу. «Как быстро летит время», — написала она.

Ранее о смерти Сванидзе высказался журналист Владимир Познер. Он заявил, что телеведущий всегда держался своих принципов. По словам Познера, последние годы они со Сванидзе не виделись.

О смерти Сванидзе стало известно ранее 12 сентября. В качестве предварительной причины была названа пневмония. Отмечалось, что последние годы журналист тяжело болел — ему диагностировали ишемию головного мозга. Сванидзе было 69 лет.

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